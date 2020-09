Marilou Berry : En maillot de bain et à la plage lors de vacances en Corse

View this post on Instagram

Bon, bah c'est l'heure de rallumer le chauffage et de pleurer dans un plaid en pilou en regardant les photos de quand y faisait beau... #rainysunday #summerisover #bondimanche #paddle #paslapeinedemedirequejaigrossie #spoileralert je l'sais deja #mysummerbody #bisouxxx