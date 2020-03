Marina Kaye devenue trop sexy ? La chanteuse assume sa féminité

Impossible de plaire à tout le monde surtout lorsque les réseaux sociaux s'en mêlent.

Depuis plus d'un mois, les fans de Marina Kaye ont le plaisir de pouvoir visionner autant qu'ils le souhaitent le clip de sa chanson The Whole 9. La jeune chanteuse de 22 ans y apparaît notamment vêtue d'une longue robe noire au décolleté audacieux. Pour certains, Marina Kaye est allée un peu trop loin dans la féminité, au point d'être tombée dans la provocation. C'est en tout cas l'avis d'une personne qui s'est adressée à la chanteuse le 21 mars 2020. "Avis personnel : Tu es très belle, mais, étant française et avec la voix que tu as, inutile de t'aligner sur cette 'mode' anglo-saxonne qui submerge le monde de la musique en portant un décolleté provocant. Sauf si ton ambition est de concurrencer leurs stars", disait ce commentaire.

Pour preuve que Marina Kaye suit ce qui se dit et s'écrit sur elle de très près, la jeune artiste a repéré ce message et n'a pas manqué d'y répondre. "Il n'est en rien provocant, ce décolleté, et je me sens très classe dans cette robe. Je n'ai jamais été et ne serai jamais vulgaire ni provocante. J'ai juste grandi et je vis ma féminité comme je l'entends", a-t-elle ainsi rétorqué avec une belle et solide assurance. Cette opinion est d'ailleurs largement majoritaire dans sa communauté de fans.