Marina Kaye en couple : tendre vidéo avec son chéri pour des vacances romantiques

"La plus cool des amoureuses"

Un beau barbu dont on ne sait finalement pas grand-chose, avec lequel elle avait partagé son été 2020 et notamment des vidéos TikTok. "Oui, on était en vacances, on était cool avec des amis et c'était drôle. TikTok, ce n'est pas un endroit pour parler de trucs hyper profonds, j'y fais des challenges, je m'amuse" déclarait-elle pour Voici, avant d'ajouter ceci : "Il n'est pas du tout du monde de la musique, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Ne cherchez pas plus d'indices sur lui dans cet album (Twisted, sorti le 6 novembre 2020, ndlr), je l'ai écrit avant de le rencontrer. Il n'y a aucun rapport de toxicité avec lui, clairement".

Une relation saine donc, que l'ancienne gagnante de l'émission La France a un incroyable talent avait également évoquée de façon très furtive dans les pages de Gala, alors qu'elle était interrogée sur son tempérament. "Je suis une grande sentimentale. Je fonctionne à l'instinct et à l'affect. Je suis paradoxale : j'aime autant aimer et être aimée que la solitude. Au début d'une histoire, j'ai besoin d'être rassurée, baisser les armes me prend du temps. Et puis, une fois apprivoisée, je suis la plus cool des amoureuses. Demandez à mon chéri, vous verrez !" avait-elle confié, elle qui a souvent été critiquée pour sa "froideur", un terme dont elle s'était défendue deux ans plus tôt dans une interview accordée Nice Matin en expliquant vouloir simplement se protéger.