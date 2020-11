Marina Kaye amoureuse : elle en dit plus sur son homme, son "beau barbu"

Marina Kaye n'est plus un coeur à prendre ! En pleine promotion de son nouvel album, Twisted, la chanteuse en a dit un peu plus sur l'élu de son coeur au détour d'une interview à Voici , le 27 novembre 2020. Cet été, ses abonnés TikTok avaient pu découvrir une courte séquence de l'artiste avec son nouveau compagnon. "Oui, on était en vacances, on était cool avec des amis et c'était drôle. TikTok, ce n'est pas un endroit pour parler de trucs hyper profonds, j'y fais des challenges, je m'amuse", a détaillé Marina Kaye.

Plutôt que de choisir un artiste ou quelqu'un qui comprenne sa célébrité, Marina Kaye a préféré tenter le coup avec ce "beau barbu", dont on ne connaît finalement pas grand chose, pas même son prénom. "Il n'est pas du tout du monde de la musique, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Ne cherchez pas plus d'indices sur lui dans cet album, je l'ai écrit avant de le rencontrer. Il n'y a aucun rapport de toxicité avec lui, clairement", a expliqué Marina Kaye, qui semble bien plus épanouie dans cette relation que dans celles qu'elle narre dans Twisted.

Peut-être est-ce l'occasion pour l'artiste de 22 ans d'écrire un nouvel opus bien plus lumineux ? "Peut-être, peut-être pas. Je peux être très bien sur le plan privé avec lui et avoir plein d'idées antérieures qui reviennent et que j'aurais envie d'exprimer", a-t-elle ajouté, toujours à Voici.

Bien qu'elle évoque souvent la noirceur de sa vie, Marina Kaye reste une "grande sentimentale", comme elle l'a récemment confié à Gala. "Je fonctionne à l'instinct et à l'affect. Je suis paradoxale : j'aime autant aimer et être aimée que la solitude. Au début d'une histoire, j'ai besoin d'être rassurée, baisser les armes me prend du temps. Et puis, une fois apprivoisée, je suis la plus cool des amoureuses. Demandez à mon chéri, vous verrez !", avait-elle détaillé au début du mois.