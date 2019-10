Marina Kaye cash sur sa santé mentale : "Juste un peu bizarre de temps en temps"

Voilà une nouvelle qui devrait mettre un peu de baume au coeur des fans de Marina Kaye : leur chanteuse favorite est de retour avec un nouveau single. Intitulé Twisted, le morceau raconte les multiples facettes de la personnalité de l'artiste de 21 ans, qui apprend encore à se découvrir. C'est en tous cas ce qu'elle a déclaré au micro de Télé-Loisirs.fr, ce 7 octobre 2019.

"Je suis littéralement tout et son contraire dans tous les domaines. Très sensible et forte en même temps. Très douce et très agressive, très relou, mais très 'je m'en fous' aussi... Je suis vraiment tous les extrêmes", explique Marina Kaye, très honnête sur sa personnalité. La jeune fille est d'ailleurs parfois la cible de critiques, sa timidité étant mal comprise. "Dans le refrain de Twisted je dis 'I'm not a sad girl, I'm not a bad girl'. Beaucoup de gens m'ont souvent critiquée pour être vachement réservée, un peu timide. Et ils l'ont pris pour de la froideur ou de la méchanceté. Mais non, je suis juste un peu bizarre de temps en temps", poursuit la jeune artiste.

Toujours avec beaucoup d'honnêteté et de recul, Marina Kaye l'admet, dans sa tête "ça se passe un peu bizarrement et j'ai envie de l'assumer." "J'ai eu du mal à vivre avec moi-même pendant longtemps, surtout pendant l'adolescence. Et là, je sens que je suis en accord avec moi-même. Ce que je fais, ce que je dis et pense, c'est ce que je suis vraiment, donc c'est épanouissant", ajoute Marina Kaye, qui avoue qu'il est parfois "compliqué" de vivre avec elle. "Je suis compliquée comme personne. Très compliquée. Mais je m'en sors bien. Je ne lâche rien, j'agace tout le monde pour que ce soit parfait tout le temps", conclut-elle. Une personnalité atypique.