Marina Kaye amoureuse : elle évoque son compagnon, un "beau barbu"

Marina Kaye n'est plus un coeur à prendre. Alors qu'elle fait la promotion de son prochain disque intitulé Twisted, la chanteuse s'est confiée à Gala. L'occasion de découvrir qu'elle est une femme amoureuse. Si elle ne cache pas sa relation, elle distille toutefois les informations au compte-gouttes.

Evoquant sa vie privée avec le magazine, Marina Kaye a ainsi déclaré : "Je suis une grande sentimentale. Je fonctionne à l'instinct et à l'affect. Je suis paradoxale : j'aime autant aimer et être aimée que la solitude. Au début d'une histoire, j'ai besoin d'être rassurée, baisser les armes me prend du temps. Et puis, une fois apprivoisée, je suis la plus cool des amoureuses. Demandez à mon chéri, vous verrez !" Un comportement plus chaleureux dans sa vie privée qui trancherait donc avec son image publique pas toujours flatteuse. En 2018, interrogée par Nice-Matin, elle avait évoqué "sa froideur", qu'elle expliquait notamment par un refus des mondanités ou des émissions de divertissement. "C'est peut-être lié à ce que je dégage. Certains appellent ça une froideur. Pour moi, c'est juste une protection. Je suis très discrète et je pense qu'ils savent que je ne suis pas la bonne cliente", disait-elle.

Marina Kaye, révélée par son passage dans l'émission La France a un incroyable talent en 2011, a été questionnée sur le "beau barbu" apparu à ses côtés au cours de l'été sur une vidéo partagée par TikTok. Son amoureux ? "Tout à fait. Mais je n'en dirais pas plus...", a-t-elle ajouté, gardant ainsi secrète l'identité de son compagnon. Pour le moment, ce dont elle veut bien volontiers parler c'est de son nouveau disque dont elle est très fière. "Twisted est un véritable voyage dans mon cerveau. Il raconte mes contradictions. Aujourd'hui, j'assume ma personnalité complexe", a-t-elle déclaré.

L'interview de Marina Kaye est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 5 novembre 2020.