Marina Kaye en deuil et de retour après le "drame le plus douloureux" de sa vie

Marina Kaye était absente des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. La jeune chanteuse a fait son grand retour sur Instagram le lundi 19 juillet 2021 avec une terrible nouvelle : le décès de son grand-père, de qui elle était très proche. L'interprète a tenu à publier plusieurs photos d'archives de son papy, ainsi qu'un texte.

"Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas posté depuis plusieurs jours et j'hésitais à le faire car je viens de vivre le drame le plus douloureux de ma vie il y a deux semaines maintenant. Mon grand père, qui n'était de loin pas que mon grand père à mes yeux s'est envolé mardi 6 juillet pour rejoindre ma tante et se reposer enfin après une vie de labeur et de sacrifices", a écrit Marina Kaye sur Instagram.

L'interprète du titre Homeless se considère toutefois chanceuse d'avoir connu aussi longtemps son grand-père. Il a été son premier soutien lorsque Marina Kaye a lancé sa carrière. "Il était et reste encore la personne la plus droite qu'il m'ait été de connaître et je me considère comme chanceuse d'avoir eu cette si belle âme dans ma vie et maintenant juste au dessus de moi pour me protéger. Après mûre réflexion j'ai fini par me dire que vous étiez en droit de le savoir après toute la bienveillance que vous m'avez montré à chaque étape de ma vie et de ma carrière", développe-t-elle.