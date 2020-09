Marine Boudou (La Belle et ses Princes) "effondrée" : sa macabre découverte

La vie vient de donner un sacré coup dur à Marine Boudou. L'ancienne candidate de La Belle et ses Princes, devenue maman pour la première fois au mois de mars dernier, a révélé être endeuillée par la mort de son fidèle compagnon : son chat Peanuts.

Via sa story Instagram ce mardi 1er septembre 2020, elle raconte : "Je suis tellement triste... J'ai voulu que Quentin (son compagnon, NDLR) m'amène au cheval en voiture, à 200 mètres de la maison... Et nous avons trouvé notre Peanuts sur le bas côté, elle s'est faîte renversée. Vous qui me suivez, vous savez que c'était vraiment mon bébé, je suis effondrée". Complètement bouleversée, Marine Boudou est tout aussi en colère contre le responsable de cette tragédie. "La personne qui l'a renversée n'a même pas pris la peine de s'arrêter et d'appeler le numéro sur le collier. On aurait peut-être pu la sauver. On vit dans un monde inhumain. Je suis tellement mal. Adieu mon bébé dans mon coeur pour toujours", a-t-elle écrit.

Dans la foulée, la jolie brune, qui a également été vue dans la scripted-reality de NRJ12 Hollywood Girls, a partagé de tendres souvenirs avec sa petite boule de poils. "Merci à ma Peanuts alias mon petit donuts pour tous ces moments d'amour, de vrai amour. Elle faisait partie de notre petite tribu, elle va nous manquer terriblement", a-t-elle déploré pour conclure sur le sujet et remerciant ses abonnés pour leur soutien.