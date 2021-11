Marine Boudou maman pour la 2e fois : bébé est né très en avance, grosse frayeur et "accouchement express"

Heureuse nouvelle pour Marine Boudou et son amoureux Quentin. Le couple accueille le deuxième bébé de la famille. En effet, celle qui est déjà maman d'une petite Lana (1 an), a donné naissance à un adorable petit garçon dimanche 28 novembre 2021. C'est sur Instagram que la star de La Belle et ses princes presque charmants (en 2012, sur W9) fait la belle annonce, photo en bonus.

"Je vous présente Evan, 2kg940 pour 48cm (né à 36SA+2). Né Le 28 novembre à 13h11. Nous avons eu très peur mais nous sommes tellement heureux", lance la jolie blonde en légende d'une photo d'elle accompagnée de son chéri Quentin et de leur garçon à la maternité. Marine Boudou se montre souriante, mais affiche aussi une mine fatiguée. Il faut dire que le petit Evan a pointé le bout de son nez plus tôt que prévu !

"Je ne m'y attendais tellement pas ! A la base on y allait pour un contrôle suspicion de cholestase gravidique (qui je crois s'est confirmé). 3 nuits que je ne dormais plus à force de me gratter partout (apparemment c'est dû à un dysfonctionnement du foie). Dangereux pour bébé, donc on part en urgence à Saint Roch à 7h30 faire cette prise de sang... Je sentais que le bébé ne bougeait presque plus... Au final sur le trajet je me mets à avoir des contractions douloureuses et régulières, raconte la jeune maman. Plus d un mois avant mon terme (31dec) je me dis : 'Ce n'est pas possible... C'est le stress !' Mais j avais bien mal, trop mal pour du stress. Au final, on me met sous monitoring, contractions régulières qui se confirment et col complètement effacé... Le travail commençait par lui-même."