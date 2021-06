Marine Boudou enceinte de son deuxième enfant : l'avortement envisagé, elle a failli perdre son bébé

Touchante, celle qui a participé à l'émission La belle et ses princes presque charmants explique également qu'elle a pensé perdre son bébé à la première échographie lorsque les médecins lui ont annoncé que cette grossesse n'irait pas à son terme et qu'elle devrait probablement avorter. "À la première écho, on nous annonce que la grossesse est arrêtée, puis on me parle d avortement..." Pourtant un miracle s'est produit et le bébé de Marine s'est finalement très bien développé. "J'étais sure au fond de moi que ça irait... et j avais raison !" ajoute-t-elle. Après avoir vécu ce "gros ascenseur émotionnel", Marine - qui a été vue dans la scripted-reality de NRJ12 Hollywood Girls - se dit extrêmement soulagée que son bébé se porte bien et annonce que le terme de sa grossesse est prévu pour le 31 décembre 2021.

Pour finir, Marine confie qu'elle ne connait pas encore le sexe de son bébé. Elle l'apprendra lors de la prochaine échographie le 13 juillet prochain.