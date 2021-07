Marine Boudou enceinte de son 2e bébé : le sexe révélé, son compagnon hurle de joie !

Depuis La Belle et ses princes presque charmants en 2012, Marine Boudou en a fait du chemin. La belle a trouvé l'amour auprès de son compagnon Quentin. Ensemble, les amoureux ont accueilli une petite fille Lana en mars 2020... et agrandiront la famille très prochainement. En effet, la jolie blonde est enceinte de leur deuxième enfant. Mardi 13 juillet 2021, elle a révélé sur Instagram le sexe de ce bébé.

C'est entourée de leurs proches que Marine Boudou et Quentin ont appris s'ils attendaient une fille ou un garçon. Pas de fumigène pour le couple mais une jolie mise en scène. Les futurs parents se dévoilent en t-shirt blanc, les yeux bandés. Amis et famille découvrent le sexe de l'enfant conservé dans une enveloppe et c'est la petite Lana qui se charge du reste. Deux assiettes de peinture, une rose et une bleue, sont à sa disposition. Elle a pour mission de tremper ses mains dans la couleur correspondant et d'y déposer ses empreintes sur les t-shirts blancs de ses parents.