Marine El Himer en couple avec un footballeur de la Coupe du monde ? Son "objectif" révélé...

Au mois d'octobre, Marine El Himer a eu le grand bonheur d'annoncer avoir atteint l'un de ses objectifs les plus importants : celui d'obtenir la nationalité marocaine après de longs mois d'attente. "La patience et la persévérance finissent toujours par porter leurs fruits ; alors ne cessez jamais de croire en vous quelles que soient vos difficultés, vos blessures... Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux personnes qui m'ont soutenue et accompagnée tout au long de ce process. Je suis fière de mon Maroc et fière d'être officiellement Citoyenne Marocaine", déclarait-elle sur Instagram dotée de sa nouvelle carte d'identité.

Dès le début de la Coupe du monde 2022, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est naturellement rangée derrière les couleurs du Maroc. La jumelle d'Océane a même assisté à tous les matchs de l'équipe nationale au Qatar, jusqu'au dernier qui a eu lieu le 14 décembre contre l'équipe de France. Malheureusement, ce match signait la fin de course pour le Maroc qui a tout de même réalisé l'exploit d'atteindre la demi-finale de la compétition pour la première fois de son histoire.

Un joueur de foot marocain obligatoirement...

Fière de son pays d'adoption, Marine El Himer l'était peut être tout autant d'un certain joueur en particulier. À savoir, Azzedine Ounahi qui évolue au poste de milieu central. Et pour cause, la jolie brune serait en couple avec ce dernier. C'est le blogueur Aqababe qui a affirmé la nouvelle en story de son compte Instagram, présentant le footballeur comme "le nouveau chéri" de l'influenceuse. Il explique au passage qu'elle aurait auparavant vécu des idylles avec certains de ses coéquipiers. "Avant d'être en couple avec Azzedine Ounahi, elle avait essayé avec Ahmed Reda Tagnaouti, le goal remplaçant, mais ça n'a pas matché. Même expérience avec Nayef Aguerd et puis, le plus connu du lot dans le pack El Himer : Achraf Bencharki. Objectif : un joueur de foot marocain obligatoirement...", assure Aqababe.

Pour l'heure, ni Marine El Himer ni Azzedine Ounahi ne se sont en tout cas exprimés sur les rumeurs les disant en couple, que ce soit pour confirmer ou infirmer. Affaire à suivre donc...