Océane (Les Marseillais) accro à la chirurgie esthétique : son évolution physique en photos

En 2017, le public a fait la connaissance des soeurs jumelles El Himer. Océane et Marine ont en effet participé au programme Les Princes et les Princesses de l'amour en tant que prétendantes. À l'époque, elles ont cherché à séduire Benjamin Samat, lequel avait préféré Marine. Après cette expérience, Océane s'est recentrée sur sa carrière de mannequin pendant un temps jusqu'à son retour sur nos écrans en 2020. Cette année-là, elle a intégré le casting des Marseillais aux Caraïbes, où elle a fait parler d'elle pour son flirt avec Benjamin Samat, pourtant alors en couple avec Alix. Depuis elle est une figure du programme et, comme ses copines candidates, Océane est devenue avec le temps une adepte de la chirurgie esthétique. À tel point qu'elle s'est métamorphosée.

Une publication Instagram d'un compte fan a dévoilé l'évolution physique de la jeune femme de 28 ans à travers un montage. Une première photo date du tournage des Princes et des Princesses de l'amour, où elle apparaît très naturelle. Mais sur les images d'elle tirées des Marseillais, Océane El Himer est une toute autre personne. "C'est un Pokémon, elle évolue", "Elle est complètement déformée", "La poupée Bratz des temps modernes", "On ne la reconnaît même pas", ont regretté certains internautes en commentaires de cette publication. Et pour un autre de nuancer malgré tout : "Elle reste belle, faut le dire quand même".