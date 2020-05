Marine Lorphelin : Son fiancé Christophe aux urgences pour une sale blessure

Heureusement que Christophe n'a rien eu de grave car Marine Lorphelin est à fleur de peau depuis le début de l'épidémie du coronavirus en France. Elle travaille à l'hôpital et est donc en première ligne pour lutter contre le virus. L'interne au sein d'un établissement de la Fondation Cognacq-Jay ne compte plus ses heures depuis plusieurs semaines et a dévoilé son quotidien difficile à Paris Match. "Aujourd'hui, c'est nous qui nous retrouvons à faire des soins palliatifs. Je me souviens des premiers patients que nous avons accompagnés jusqu'à la fin. Bien entendu, je ne suis pas seule, je travaille avec mon médecin senior. Mais comment dire à quelqu'un qu'il est sans doute perdu ? A la fac de médecine, on apprend à examiner, à soigner. J'avais déjà fait face à des décès, mais là, en tant qu'interne, j'ai cette part de responsabilité d'annoncer parfois de mauvaises nouvelles", a-t-elle notamment expliqué.

A ce rythme de vie effréné s'ajoute le manque de ses proches, notamment celui de Christophe qui est à des milliers de kilomètres : "On ne s'est pas vus depuis la mi-janvier. Impossible de prévoir nos retrouvailles. Mais le savoir en sécurité me réconforte. (...) Arrivée à la maison, je suis encore en train de lui raconter ma garde et je finis souvent par m'endormir au téléphone."