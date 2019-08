Mario Barravecchia, son argent après la Star Academy : "Je flambais beaucoup"

"La musiiiique, oui, la musiiiique", c'était la clé du bonheur à l'époque pour Mario Barravecchia. En 2001, l'homme de 42 ans a participé à la première édition de la Star Academy. Il s'était incliné face à la grande gagnante, Jenifer. Et du jour au lendemain, sa vie avait changé comme il l'a confié à Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui (France 2), mardi 27 août 2019.

Le papa de trois enfants (Mathéo, 14 ans, Lily, 8 ans, et Andréa, 3 ans) a admis auprès de l'animatrice qu'il avait pris le melon à sa sortie du château de Dammarie-les-Lys. "Quand on te fait un chèque de 300 000 euros d'avances artistiques et que tu n'avais pas d'argent en arrivant à Paris, forcément, tu fais le malin.", a-t-il expliqué.

Mario Barravecchia a ensuite révélé comment il avait dépensé son argent : "Tu vas dans des endroits où ça coûte très cher. J'ai acheté une voiture... Je flambais beaucoup dans les soirées, j'étais avec des copains, je payais pour tout le monde, j'invitais des gens à table : 'Viens c'est cool, il y a du champagne.'" Des folies que le patron de presse qui a fait son retour en musique en début d'année ne regrette pas du tout. Il avait heureusement pu finalement garder un peu les pieds sur terre grâce à sa famille.

Interrogé par SudInfo.be en début d'année, l'ancien candidat de la Star Academy avait expliqué : "J'avais fait un break nécessaire en 2010 pour m'occuper de mes enfants et de mes affaires. À l'époque, la conjoncture de l'industrie du disque était catastrophique, et je ne voulais pas commencer à me demander comment j'allais faire pour vivre, prendre soin de mes enfants. Ma réflexion a été rationnelle."