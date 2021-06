Marion Cotillard : Sa chatte Lily perdue, elle a fait appel à des médiums

Situation désespérée, mesure désespérée ? L'actrice Marion Cotillard était l'invitée de Yann Barthès, dans Quotidien jeudi 24 juin pour la promotion de son nouveau film, Annette de Léos Carrax dans lequel elle donne la réplique à Adam Driver et chante à ses côtés. La maman de Marcel, 9 ans et Louise, 3 ans a fait part de ses autres projets à venir dont le nouvel "Astérix & Obélix", dans lequel elle joue Cléopâtre et dans lequel elle est dirigée par Guillaume Canet, son mari.

Le 12 mai dernier, l'actrice française, qui a su se faire un nom à l'international, a posté un long message sur son compte Instagram. Très inquiète, elle y expliquait que sa chatte, Lily, un British shorthair pucé au pelage gris clair, avait disparu !

L'artiste et son mari ont partagé un numéro de téléphone, demandant à leurs fans et amis de les aider à retrouver l'animal et d'envoyer un message si jamais ils avaient des pistes. "S'il vous plaît, Lily a disparu à Saint-Cloud (92) dans le quartier Montretout entre l'église Stella-Matutina et la rue de la Porte Jaune sur Garches. Elle est peureuse et peut être enfermée quelque part", pouvait-on lire, avant la suppression du post.

Mais le 17 mai, le couple a soulagé leur communauté en leur apprenant la bonne nouvelle : Lily a été retrouvée ! La frayeur de Marion Cotillard et Guillaume Canet n'aura donc duré que sept jours ! "Merci pour votre aide", écrivait l'actrice ce jour-là dans une story mettant en scène sa chatte.

Si celle qui incarnait Edith Piaf dans "La Môme" n'a pas donné de détails concernant le retour de son chat sur les réseaux sociaux, elle a été plus bavarde chez Yann Barthès !

A peine installée autour de la table, le présentateur de "Quotidien" lui demande des nouvelles de son amie poilue. Ce à quoi Marion Cotillard répond : "C'était notre dernier recours, on n'a pas voulu ça... On a fait appel à tous les médiums de France et de Suisse, qui nous ont donné plein d'informations et nous ont peut-être permis de la retrouver. Elle va bien."