Marion Cotillard, sa mère Niseema, une ex-enfant battue : "Je l'admire profondément"

Dans la famille de Marion Cotillard, on demande Guillaume Canet, le papa de ses deux enfants, Louise, 5 ans et Marcel, 11 ans mais aussi Guillaume et Quentin, ses frères jumeaux de 44 ans, son père Jean-Claude Cotillard et sa maman, l'actrice Niseema Theillaud. La star de Charlotte, film animé retraçant le parcours d'une jeune artiste en temps de guerre, à qui elle prête sa voix, a évoqué sa maman comme rarement dans un entretien accordé à L'Obs. La comédienne de 47 ans a indiqué qu'une enfance compliquée était souvent due, inconsciemment, à celle que parents et grands-parents ont eux-mêmes vécue.

"Un traumatisme se transmet. On éduque ses enfants avec ceux que l'on porte. On les perpétue. On engendre des peurs et des pathologies. Plus on guérit ses blessures, plus on s'en déleste" a confié Marion Cotillard. L'égérie Chanel est bien placée pour le savoir, elle dont la maman n'a pas eu d'enfance facile. Niseema Theillaud a été une enfant battue. Un drame qu'elle a réussi à surmonter puisque ses propres enfants ont été épargnés par la violence.

C'est en partie pour cette raison que Marion Cotillard considère sa maman comme une héroïne : "J'admire profondément ma mère, son 'travail' psy de nettoyage, le voyage vers la guérison qu'elle a entrepris dès qu'elle nous a eus. Elle a vécu une enfance ultra-violente mais elle a trouvé le courage - où, je l'ignore mais je trouve ça très beau - d'affronter ce dont elle était imprégnée pour ne pas que nous en héritions. Elle nous a protégés."

Quid de la relation entre Marion Cotillard et ses deux enfants ? L'actrice consacrée pour son rôle dans La Môme avait déjà évoqué son rôle auprès d'eux et sa volonté de les laisser libres : "Mes enfants ont le droit de me reje­ter, de ne pas m'ai­mer, et si jamais cela devait arri­ver, je serais heureuse qu'ils me le disent, parce que cela me permet­trait d'avan­cer, racontait-elle dans Gala. J'avance avec eux. Ils sont mes maîtres, moi je suis leur guide et une source d'amour." Un amour bien loin d'être du cinéma !