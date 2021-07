Marion Cotillard : Sa mère battue dans son enfance, "tabassée tous les jours par son père"

Retour flamboyant, au cinéma, pour Marion Cotillard. Le 6 juillet 2021, la comédienne sera à l'affiche du nouveau film de Leos Carax, le très attendu Annette, dans lequel elle joue une diva qui accueille son premier enfant. Maman d'un petit garçon et d'une petite fille, Marcel et Louise - 10 et 4 ans -, elle a forcément trouvé écho en ce rôle, éloigné de sa réalité... mais pas tant. Avec Adam Driver, elle incarne un couple de parents célèbres, toxiques, plongés dans une situation destructrice. Chez les Cotillard-Canet, bien sûr, les choses sont plus relax, mais ce n'est pas sans effort.

Il arrive que le métier empiète sur ce sanctuaire privé

"Je suis très attentive à préserver la cellule familiale, mais il arrive que le métier empiète sur ce sanctuaire privé, avoue-t-elle dans les colonnes de Madame Figaro. Mais c'est vrai pour tous les métiers : qu'on soit chef d'entreprise ou ouvrier, si on a passé une mauvaise journée, il est vraisemblable qu'on rapporte à la maison une frustration ou une colère qui peut s'exercer contre ceux qu'on aime. Les actrices ne sont pas les plus mal loties : elles ont le luxe immense de pouvoir choisir quand elles travaillent et de passer parfois trois mois en continue avec leurs enfants." Pour le bien-être de Marcel et Louise, Marion Cotillard a fait un travail sur elle-même. Elle assure que nos ancêtres nous transmettent des pathologies, que nous transmettons à notre tour à nos enfants... et son patrimoine a justement quelque chose de douloureux.