Marion Cotillard : Sa mère Niseema n'est pas du tout inconnue, elle a joué dans de très célèbres et récentes séries

Ce vendredi soir sur France 5, Marion Cotillard est à retrouver dans le film Big Fish de Tim Burton. Mais dans la famille Cotillard, l'amour du jeu ne s'arrête pas à Marion, bien qu'elle soit la principale personne que l'on associe à ce nom. Car sa mère, Niseema Theillaud, est également comédienne. Elle a été formée par de grands directeurs d'acteurs et a longtemps travaillé avec son mari, Jean-Claude Cotillard, le père de Marion, dont elle a depuis divorcé.

Elle a notamment touché à tout, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Sur les planches, elle a joué les textes de metteurs en scène réputés difficiles comme Shakespeare ou Nietzsche. Sur le petit écran, elle a marqué les esprits dans la série Plus belle la vie, dans laquelle a interprété pendant les saisons 7 et 8 le personnage d'Armande Tressere, propriétaire d'une boutique sur la place du Mistral et mère d'Eve. Elle est également connue pour ses rôles dans les séries à succès comme Profilage, Munch et Engrenages ou encore Mensonges.

Comme une évidence

Sur le grand écran, l'actrice de 70 ans a également de belles expériences. Elle a notamment joué dans Les Petits Mouchoirs en 2010, film réalisé par son gendre, Guillaume Canet, avec qui Marion Cotillard est maman de deux enfants : Louise et Marcel. Niseema Theillaud a également été à l'affiche de The smell of us du très controversé Larry Clark et joué aux côtés de Clovis Cornillac dans L'Aventure des Marguerite. Sans oublier ses rôles dans 96 heures, Love addict ou encore Quand on crie au loup de Marilou Berry.

Une belle carrière, qui a notamment inspiré sa fille. "À Orléans, j'ai été en internat. Je n'aimais pas beaucoup ça, mais j'ai suivi l'atelier théâtre de ma mère. Je ne me suis jamais dit: 'Je veux être comédienne', tout s'est imposé comme une évidence", confiait Marion Cotillard au Figaro en 2015. "C'est quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie et que j'adore. La personne la plus courageuse que je connaisse", a-t-elle notamment déjà déclaré en parlant de sa mère, faisant notamment référence aux nombreux traumatismes liés à son enfance.