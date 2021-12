Mark Cavendish agressé au couteau avec femme et enfants : il se livre avec émotion

Journée particulièrement contrastée pour Mark Cavendish. Le sprinteur, vainqueur du maillot vert lors du dernier Tour de France vient tout juste de prolonger son contrat avec son équipe actuelle, mais dans le même temps il a annoncé une terrible nouvelle. Revenu au meilleur de sa forme l'été dernier à tout de même 36 ans, le coéquipier de Julian Alaphilippe vient de faire part à sa communauté sur les réseaux sociaux d'un évènement particulièrement marquant qui lui est arrivé fin novembre. Le recordman de victoires sur le Tour de France a partagé un long message écrit sur un fond noir dans lequel il détaille sa journée du 27 novembre et la terrible agression qu'il a subi à son domicile, situé dans l'Essex.

"4 hommes masqués et armés ont fait irruption dans notre maison où nous dormions en menaçant ma femme et mes enfants. Sous la menace d'un couteau, ils ont procédé au saccage de nos biens", explique Mark Cavendish dans un message posté simultanément sur Twitter et Instagram. Visiblement toujours sous le choc de cette violente agresse subie par sa femme, Peta et ses trois enfants, le cycliste détaille ensuite les biens qui lui ont été volés. "Parmi les choses qui ont été prises, il y avait deux montres d'une grande valeur sentimentale. Mais le pire est qu'ils nous ont volé notre sentiment de sécurité, notre vie privée et notre dignité, celle que chacun doit ressentir dans sa propre maison", confie-t-il.

Un véritable traumatisme pour Mark Cavendish et les siens. Le sportif marié depuis 2013 à Peta souhaite plus que tout que justice soit faite dans cette affaire. Face à ce "cauchemar" qui a littéralement "brisé le coeur" de sa famille, le cycliste anglais "prie pour que n'importe qui pouvant apporter de l'aide avec des informations" les contacte au plus vite en laissant un numéro à joindre.