Mark Ronson : En couple avec la fille d'une légende d'Hollywood

11 ans séparent Mark Ronson (45 ans) de Grace Gummer (34 ans). Les deux tourtereaux ont été déjà été mariés et ont divorcé, Mark avec la Française Joséphine de La Baume et Grace avec Tay Strathairn. Mark Ronson et Joséphine de La Baume s'étaient unis en 2011, se sont séparés en avril 2017 et ont été prononcés divorcés en octobre 2018. L'union de Grace Gummer et Tay Straithain fut beaucoup plus courte ; mariés le 10 juillet 2019, ils se sont séparés le 21 août de la même année. Grace a demandé le divorce en mars 2020. Il fut finalisé au mois d'août.

Avant de rencontrer et de craquer pour Grace Gummer, Mark Ronson a vécu une courte histoire avec l'actrice Genevieve Gaunt, révélée dans la saga Harry Potter.