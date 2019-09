Mark Ronson : Jeune divorcé et "sapiosexuel" (mais ça veut dire quoi ?)

Pansexualité comme la revendique Miley Cyrus, éducation neutre comme l'ont souhaitée le prince Harry et Meghan Markle, identité non-binaire ou gender-fluid comme l'évoquait il y a peu Kiddy Smile : l'orientation : les lignes bougent et, avec elle, la terminologie. Le musicien anglais Mark Ronson vient d'ailleurs d'ajouter un mot bien utile à son vocabulaire.

Séparé depuis 2017 de l'actrice française Joséphine de la Baume, qu'il avait épousée en 2011 et avec laquelle il a finalisé son divorce en 2018, l'auteur du hit Uptown Funk avec Bruno Mars en featuring mais aussi co-auteur de Shallow de Lady Gaga pour la bande originale du film A Star is Born apparaissait jeudi 18 septembre 2019 dans l'émission télé Good Morning Britain. Il y a révélé être "sapiosexuel" - comprenez : sexuellement attiré par les personnes intelligentes.

"Maintenant que nous savons que vous êtes célibataire [ce qui n'est pas tout à fait exact, en fait, NDLR], vous vous définissez comme un homme qui aime l'intelligence ?, lui a ainsi lancé l'animateur du programme. Ouais, j'ignorais qu'il y avait un mot pour cela, a répondu Ronson. On s'est tous pris la tête en loge avec certains de vos producteurs à ce sujet. Et oui, je crois que je m'identifie comme étant sapiosexuel."

Si, en matière d'orientation sexuelle, la situation est désormais clarifiée, il n'en va pas de même concernant la question du célibat. Plus tôt cette année, Mark Ronson, 44 ans, avait révélé lors d'un entretien pour le supplément "Style" du Wall Street Journal être en couple avec Rebecca Schwartz, membre de l'équipe du Saturday Night Live, avec laquelle il s'était montrée en février lors de la cérémonie des Oscars. "Je vois quelqu'un. C'est super. Je fréquente une fille vraiment bien", déclarait-il alors. Difficile de savoir si cette relation est toujours d'actualité, mais, si c'est le cas, l'intéressée doit avoir eu du plaisir à lire que monsieur est aussi sensible à sa matière grise...

Au cours de la même interview, Mark Ronson avait bien évidemment évoqué son cinquième album, Late Night Feelings, paru en mars et marqué par la fin de son histoire avec Joséphine de la Baume. "Ce n'était pas délibéré. Je ne me suis pas dit : "Bon, OK, ça va être mon album de rupture". Je ne veux pas donner l'impression de profiter de la situation. Elle a sa propre douleur et son propre traumatisme. Chacun d'entre nous... vit cela. La réalité est simple : j'en passais par là et il fallait que j'enregistre un album. C'était sûr que ça aller entrer en collision à un moment donné. Il y a eu d'abord l'écriture du point de vue de l'émotion et ensuite seulement est venu le beat", avait-il joliment expliqué, révélant au passage le nouveau tatouage au creux de son bras droit - une boule à facettes en forme de coeur brisé... recouvrant le prénom Joséphine qui figurait là auparavant. Au final, le musicien considère que cet album, qui contient des collaborations avec Miley Cyrus, Angel Olsen, Lykke Li et Camila Cabello, est à la fois son disque le plus mélancolique mais aussi le plus dansant.