Meryl Streep : Sa fille Grace divorce du musicien Tay Strathairn

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que la nouvelle fasse le tour des médias. Comme l'a notamment révélé le site américain TMZ le 23 mars 2020, Grace Gummer, la fille de Meryl Streep, a déposé ce lundi une demande de divorce à Los Angeles. La jeune actrice de 33 ans met ainsi un terme à son union avec le musicien Tay Strathairn, environ trois ans après qu'ils ont effectué leur première sortie en public. Aucun détail sur la cause de cette séparation n'a été donné. La procédure ne devrait pas être complexe puisque le couple n'a pas d'enfant.

Les deux jeunes gens se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient encore que des enfants en 1993, à 7 et 13 ans, sur le tournage du film La Rivière sauvage, dans lequel leurs parents Meryl Streep et David Strathairn ont joué. Grace Gummer est le troisième enfant de Meryl Streep et Don Gummer, après Henry, musicien de 40 ans, Mamie Gummer, actrice de 36 ans, et avant la cadette du clan, Louisa, mannequin de 28 ans. Tay Strathairn, claviériste, se trouve être un proche d'Henry puisqu'ils ont joué ensemble dans le même groupe de musique à plusieurs reprises, lors de concerts organisés dans des clubs de Los Angeles.