Mark Wahlberg : Qui est Rhea Durham, la mère de ses quatre enfants ?

C'est un des couples qui durent à Hollywood. Depuis vingt ans maintenant, Mark Wahlberg et Rhea Durham sont fous amoureux. Ni l'argent, ni les rumeurs et autres tournages de six mois à l'étranger n'auront eu raison de leur idylle, au contraire. Entre eux, tout a commencé en 2001. Seulement deux ans après le début de leur romance, ils devenaient parents pour la première fois, d'une fille prénommée Ella Rae (17 ans).

Ils auront ensuite deux autres enfants,Michael (14 ans) et Brendan Joseph (13 ans), avant de se marier le 1er août 2009 à Beverly Hills. Fervent catholique, l'acteur américain avait choisi la Good Shepherd Church, petite église située dans son quartier. Rhea Durham a accouché l'année d'après de son dernier enfant, une fille prénommée Grace Margaret (11 ans). Une grande et belle famille unie autour de valeurs très religieuses.

Désormais âgée de 42 ans, Rhea Durham était au top de sa carrière lorsqu'elle a rencontré Mark Wahlberg. Vogue, Marie Claire, ELLE, défilés Victoria's Secret... le mannequin enchaînait les beaux contrats et les meilleures publications. Son coup de foudre pour l'acteur a été providentiel. À l'époque, il n'était pas le bon chrétien qu'on connaît aujourd'hui et a même eu son lot d'ennuis judiciaires.

"Je dois beaucoup à mon épouse, reconnaissait-il auprès du Sun. Elle m'a aidé à devenir l'homme que je suis et à créer une super vie pour moi et nos enfants. J'avais besoin de trouver la bonne et de sentir qu'on allait être ensemble pendant longtemps. C'est très important pour avoir des enfants."

Toujours dans le top des acteurs les mieux payés au monde, Mark Wahlberg met sa famille (et ses générations futures) à l'abri. Vacances à La Barbade, aux Seychelles, yacht et autres villas avec vue sur l'océan : les prochaines années du couple s'annoncent déjà très heureuses.