Markie Post : L'actrice de "Scrubs" et de "Mary à tout prix" est morte

La triste nouvelle de cette fin de semaine concerne Markie Post ! L'actrice vue dans le film Mary à tout prix et les séries Scrubs et Chicago P.D. est morte à l'âge de 70 ans. Elle a succombé à un cancer.

Ellen Lubin Sanitsky, la manager de la défunte, a confirmé le décès de sa cliente à Deadline. Markie Post est morte ce samedi 7 août 2021. La comédienne se battait depuis 3 ans et 10 mois contre un cancer, pour lequel elle suivait une chimiothérapie.

Sa famille lui a rendu hommage dans un communiqué : "Notre fierté réside en ce qu'elle était, en plus de la comédie ; une personne qui faisait des gâteaux recherchés pour ses amis, qui cousaient des rideaux (...) et qui nous montrait comme être gentils, aimants et indulgents dans un monde souvent dur." Markie Post laisse derrière elle son mari, l'acteur et scénariste Michael A. Ross, qu'elle avait épousé en 1982, leurs deux filles, l'actrice Kate Armstrong Ross et Daisy Schoenborn et une petite-fille de cinq mois.

Markie Post a fait l'essentiel de sa carrière à la télévision. Elle s'est notamment mise en scène dans la série Chicago P.D. entre 2014 et 2017, ainsi que dans la série Scrubs. Markie y interprétait le rôle de Lily Reid, la mère du docteur Elliot Reid, interprété par Sarah Chalke. Le cast de Scrubs a également perdu un de ses acteurs en la personne de Sam Lloyd, mort le 30 avril 2020, également d'un cancer.

Au cinéma, Markie Post a incarné la mère de l'actrice Cameron Diaz dans le classique Mary à tout prix, réalisé par les frères Peter et Bobby Farrelly et sorti en 1998.