Mort de Sam Lloyd (Scrubs) : Bouleversant hommage de Zach Braff et Donald Faison

Le 30 avril dernier, Sam Lloyd nous quittait à l'âge de 56 ans. Atteint d'un cancer du poumon, il était pourtant devenu père depuis peu. Ses acolytes de Scrubs, Donald Faison et Zach Braff, ont tenu à rendre hommage à leur ami dans leur podcast Faux docteurs, vrais amis. "Nous avons une mauvaise nouvelle. J'ai le coeur brisé. Sam était une personne incroyable", s'est ému l'interprète de John Dorian.

Pour Zach Braff (45 ans), Sam Lloyd, qui jouait l'avocat Ted Buckland dans la fiction, était "l'homme le plus gentil" qu'il ait "jamais rencontré". "Il était si gentil et doux et adorait rire. Il venait et jouait ce personnage hyper intello, mais on rigolait tous tellement avec Sam", se souvient l'acteur, qui avait vu son ancien collègue il y a six mois. "Il était beau, il semblait complètement remis", apprend-il, tout en précisant qu'il ne savait pas vraiment si Sam Lloyd avait envie de parler de sa maladie.

Dans leur podcast, ils se sont souvenus de ces choses que Sam Lloyd adorait faire : chanter et jouer au basket-ball. "C'était un tueur sur le terrain !", a ajouté Donald Faison.

Pour rappel, Sam Lloyd souffrait d'un cancer des poumons, qui s'était métastasé dans son cerveau, son foie, sa colonne vertébrale et dans sa mâchoire à partir de janvier 2019, soit à peu près au moment de la naissance de son fils Weston.

Donald Faison et Zach Braff ont ensuite encouragé leurs auditeurs à donner de l'argent à l'épouse de Sam Lloyd, qui a créé un GoFundMe pour financer les frais d'hospitalisation de son mari. "On t'aime Sam. Je sais qu'il a changé la vie de beaucoup de gens, parce qu'on a tous besoin de rire et Sam était hilarant", a tendrement conclu Zach.