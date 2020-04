Zach Braff et Florence Pugh officialisent : premiers mots doux de l'actrice

Florence Pugh et Zach Braff se sont rencontrés sur le tournage du court-métrage In the Time It Takes To Get There en mars 2019, et les premières rumeurs d'idylle ont commencé sept mois plus tard. Ni l'acteur de la série Scrubs ni la comédienne n'ont depuis confirmé cette relation amoureuse. En décembre dernier, la jolie blonde avait malgré tout pris la peine de répondre à leurs détracteurs soulignant les 21 ans qui les séparent. Avant de fréquenter Florence Pugh, Zach Braff a été en couple avec la chanteuse et actrice Mandy Moore, entre 2004 et 2006. Il a ensuite connu une romance de cinq ans avec le mannequin Taylor Bagley.