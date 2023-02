Marlène (Mariés au premier regard) : Attaquée, elle monte au créneau après des messages malveillants

En 2019, lors de la diffusion de la troisième saison de l'émission Mariés au premier regard, les téléspectateurs ont pu découvrir Marlène, une jolie brune qui n'a pas sa langue dans sa poche. À l'époque, la jeune femme s'était mariée avec un certain Kévin. Malgré leur compatibilité à hauteur de 82%, les candidats avaient finalement décidé de divorcer avant même la fin de l'expérience. Aujourd'hui, la belle a retrouvé l'amour dans les bras de Sébastien Serrano et le couple a même eu un petit garçon, baptisé Sandro et né en mai 2022.

Désormais influenceuse, la jeune maman est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où elle fait régulièrement la promotion des marques avec qui elle travaille. Mais cette activité n'est pas du goût de tous et certains abonnés, à l'image d'une certaine Ingrid, se permettent de critiquer la jeune femme. Agacée, Marlène a décidé de monter au créneau et a dévoilé publiquement les messages malveillants de cette fameuse Ingrid. "Un peu trop moulant quand on a des formes, non ? Moi j'oserais pas...", a d'abord commenté cette abonnée en réponse à une story dans laquelle la jolie brune mettait en avant une marque de vêtement. Mais ce n'est pas tout, puisque pendant plusieurs heures, ladite Ingrid s'est amusée à envoyer plein de messages aigris, critiquant notamment les nombreux placements de produits.

Ne perdez pas de temps à m'écrire !

Si elle n'avait pas daigné répondre jusqu'à maintenant, Marlène a finalement craqué. "Pourquoi me suivre si vous passez votre temps à me critiquer ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous faciliter la tâche, vous n'aurez pas besoin de vous désabonner", a-t-elle répondu à Ingrid avant de la bloquer.

Dans la story suivante, la jeune maman a tenu à mettre les choses au clair. "Si mon contenu ne vous plaît pas ou ne vous correspond pas (c'est votre droit), ne perdez pas de temps à m'écrire ! À la place, allez respirer un coup, vous occuper de vos enfants, de votre boulot ou trouvez-vous une passion plutôt que d'envoyer de la négativité aux autres. Et surtout, vous avez un bouton super sympa et pratique sur Insta qui vous permet de vous désabonner très facilement et de ne plus voir ma tronche", s'est-elle énervée. Voilà qui a le mérite d'être très clair...