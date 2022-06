Marlène (Mariés au premier regard) maman : Le doux prénom de son bébé dévoilé et 1re photo

Difficile pour Marlène, candidate de Mariés au premier regard 2019 (M6), et son conjoint Sébastien Serrano d'être plus heureux qu'ils ne le sont en ce moment. Le 31 mai 2022, leur vie a pris un autre sens avec la naissance de leur premier enfant ensemble (le journaliste avait déjà une petite fille de 10 ans d'une précédente relation). Un petit garçon dont le prénom vient d'être dévoilé sur Instagram.

C'est très discrètement, en story Instagram, que Sébastien Serrano a révélé mardi dernier que Marlène avait accouché. "Très heureux de vous annoncer l'arrivée de baby S. La maman a été géniale, elle va bien. On va se poser, profiter et revenir vite vers vous. Mais déjà 1000 mercis à tous pour vos messages", écrivait-il. Une story repartagée par Marlène, qui a ajouté : "On profite de notre petit cocon à trois. On vous donne vite des nouvelles." A ce moment-là, le couple n'avait pas souhaité partager une photo du nouveau né, ni même son prénom. Mais leurs abonnés n'ont pas dû attendre bien longtemps.

Ce jeudi 2 juin 2022 en effet, Marlène a posté une photo sur laquelle on peut découvrir son bébé allongé sur le côté (et accessoirement la belle vue sur la mer qu'offre la chambre d'hôpital). La belle brune l'a pris de dos afin que son visage ne soit pas visible, dans le but de le préserver. Mais elle a accepté de dévoiler son doux prénom. "31 Mai 2022. Bienvenue dans nos vies Sandro. Merci de nous offrir un aussi beau cadeau et de nous permettre d'agrandir notre famille. Tellement heureux de l'avoir enfin à nos côtés, on a plein de belles choses à lui faire découvrir, et avec des parents comme nous, ça promet. Merci à tous pour vos nombreux messages. On profite de nos premiers moments ensemble et on revient très vite...", peut-on lire en légende de la tendre publication.