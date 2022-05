Marlène (Mariés au premier regard) maman : annonce discrète et premières nouvelles

La candidate de Mariés au premier regard 2019 (M6) voit la vie en rose depuis ce mardi 31 mai 2022. Son compagnon Sébastien Serrano et elle ont accueilli leur premier enfant ensemble. Une bonne nouvelle qu'ils ont partagé sur Instagram avec leur communauté.

C'est très discrètement, en story Instagram, que Sébastien Serrano a dévoilé que Marlène avait accouché. "Très heureux de vous annoncer l'arrivée de baby S. La maman a été géniale, elle va bien. On va se poser, profiter et revenir vite vers vous. Mais déjà 1000 mercis à tous pour vos messages", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle on aperçoit une plage. Une story repartagée par Marlène, qui a ajouté : "On profite de notre petit cocon à trois. On vous donne vite des nouvelles". Les internautes devront donc patienter un peu avant de découvrir une première photo de leur nouveau-né ou encore son prénom.

C'est en décembre dernier que Marlène avait officialisé sa grossesse, pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Et un mois plus tard, c'est le sexe du bébé qu'elle avait révélé. L'occasion d'apprendre qu'ils allaient accueillir un petit garçon. Le parrain n'est autre que Florian, de Mariés au premier regard 2017. La raison ? C'est grâce à lui qu'ils sont entrés en contact. Sébastien a eu un coup de foudre en voyant l'assistante maternelle dans l'émission de M6. Etant proche de Florian de la saison 2, il lui a parlé de la candidate et a appris qu'il la connaissait. "Donc il m'a écrit un message sur Instagram et, comme j'ai vu qu'on avait Flo en ami en commun et qu'il m'avait souvent parlé de lui, j'ai commencé à échanger avec lui. J'ai appelé Flo qui m'a dit que c'était quelqu'un de bien, de sérieux et que je pouvais lui faire confiance. Ça m'a tout de suite rassurée. On est ensemble depuis le début de la diffusion", nous avait confié la jeune femme en avril 2019. Depuis, ils ne se sont pas quittés. La future maman a quitté Toulouse pour s'installer avec son cher et tendre et tous deux se sont pacsés en mars 2020. Rappelons que Sébastien était déjà l'heureux papa d'une fille âgée de 10 ans.

Toutes nos félicitations aux jeunes parents.