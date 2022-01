Marlène (Mariés au premier regard) enceinte : le sexe du bébé dévoilé, le parrain est connu des fans !

Marlène, candidate de Mariés au premier regard 2019, et Sébastien se sont rencontrés grâce à l'émission. Sébastien a eu un coup de foudre en voyant l'assistante maternelle dans le programme. Depuis, ils filent le parfait amour et vont même avoir un enfant. Mercredi 12 janvier 2022, les futurs parents ont dévoilé le sexe de leur bébé.

Rendez-vous était pris au château de Crémat, situé à Nice. Le soleil était au rendez-vous, les fraiches températures aussi, mais ça n'a pas empêché les tourtereaux de réaliser leur gender reveal. Marlène et Sébastien ont donc découvert, grâce à une fumée bleue, qu'ils allaient avoir un petit garçon. "Baby boy. Bientôt la famille va s'agrandir et c'est un petit garçon qu'on s'apprête à accueillir avec beaucoup d'amour", ont-il écrit. Et ils étaient bien entourés pour annoncer cette belle nouvelle. Ils ont en effet révélé qui étaient la marraine et le parrain de leur enfant et un des deux est connu des fans de Mariés au premier regard...

"On en profite d'ailleurs pour vous présenter son parrain et sa marraine. Oriane merci d'être dans ma vie depuis plus de 20 ans ! Tu as été la 1ère à connaître le sexe du baby et ça n'est pas rien ! Tu seras une merveilleuse Marraine ! Florian qui mieux que toi pourras raconter notre histoire d'amour à baby boy ? Merci car c'est aussi grâce à toi que tout ça est possible", poursuit-elle. Florian n'est autre qu'un candidat de la saison 2 de MAPR, diffusée en 2017 (il s'était uni à Emma avant de divorcer).