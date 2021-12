Mariés au premier regard : Une candidate phare enceinte de son premier enfant

Marlène et Sébastien se sont rencontrés grâce à Mariés au premier regard. Sébastien a eu un coup de foudre en voyant l'assistante maternelle à la télévision. Et heureusement pour lui, son idylle avec Kevin n'a pas duré. Etant proche de Florian de la saison 2, il lui a parlé de la candidate et a appris qu'il la connaissait. "Donc il m'a écrit un message sur Instagram et, comme j'ai vu qu'on avait Flo en ami en commun et qu'il m'avait souvent parlé de lui, j'ai commencé à échanger avec lui. J'ai appelé Flo qui m'a dit que c'était quelqu'un de bien, de sérieux et que je pouvais lui faire confiance. Ça m'a tout de suite rassurée. On est ensemble depuis le début de la diffusion", nous avait confié la jeune femme en avril 2019.

Depuis, Marlène et Sébastien ne se sont pas quittés. Fin 2019, la brunette a quitté Toulouse afin de vivre avec lui à Nice et en mars 2020, les tourtereaux se sont pacsés. "C'est drôle parce que nous avons commencé à évoquer le Pacs quand nous nous sommes installés ensemble. Nous avons fait toutes les démarches et la mairie nous a fixé le rendez-vous le vendredi 13 mars (j'aime penser que cette date nous porte chance). Fatalité, le confinement est arrivé trois jours après ! Un vrai coup de bol !", nous avait expliqué la future maman en avril de la même année. Elle avait également confié qu'ils envisageaient de se marier à l'avenir. "Sébastien a déjà une petite fille de 8 ans et nous aimerions vraiment pouvoir agrandir notre famille avec une petite soeur ou un petit frère", avait-elle poursuivi. Un souhait exaucé depuis.

Toutes nos félicitations à Marlène et Sébastien.