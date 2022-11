Marlène (Mariés au premier regard) fiancée : la surprise originale et romantique de Sébastien Serrano

C'est une belle et heureuse nouvelle que l'une des anciennes candidates de Mariés au premier regard a annoncée sur Instagram, le 15 novembre 2022. La jeune femme en question a révélé qu'elle venait de passer un gros cap avec l'homme qui partage sa vie.

L'émission de M6 a permis à de nombreux candidats de trouver le grand amour. On pense à Matthieu et Laure de l'édition 2021 ou Charline et Vivien révélés en 2019. Le principe ? Les participants répondent à de (très) nombreuses questions, ce qui permet aux experts d'établir un taux de compatibilité. Et ceux dépassant 70% ont une chance d'être sélectionnés. Ils acceptent ainsi de se marier avec un homme ou une femme qu'ils ne rencontrent que le jour J. Et soit ça passe, soit ça casse. Pour Marlène, ça a cassé. Si elle a bel et bien épousé Kevin, leur union n'a pas duré bien longtemps. Mais depuis, elle a trouvé l'amour dans les bras du journaliste Sébastien Serrano. Et on peut dire qu'elle nage dans le bonheur.

Très vite, les tourtereaux se sont pacsés puis ont emménagé ensemble à Nice. Marlène et Sébastien ont aussi eu l'immense bonheur d'accueillir leur premier enfant ensemble. Un petit garçon prénommé Sandro qui est aujourd'hui âgé de 5 mois. Leur prochaine étape était le mariage. C'est en tout cas ce que la belle assistante maternelle espérait. "Ah, moi j'aimerais bien. Me marier avec un mec que je connais ça changerait (rires). C'est dans nos projets, mais notre projet pour le moment serait plutôt d'acheter. Mais sur la région, c'est plutôt compliqué de trouver quelque chose dans notre budget. Pourquoi pas se marier ensuite", confiait-elle à Purepeople en juin dernier. Bonne nouvelle, son voeu s'est réalisé.

Une demande en mariage romantique

Fin octobre, Marlène s'est envolée pour les Maldives avec Sébastien Serrano, sa fille (née d'une précédente relation) et leur fils Sandro. Et on imagine qu'elle ne s'en doutait pas, mais son cher et tendre lui avait organisé une belle surprise. Il a en effet fait sa demande comme ils l'ont dévoilé sur Instagram dimanche. Pour ce faire, ils ont partagé une photo sur laquelle on peut voir inscrit sur le sable "Marlène Serrano ?". Puis, c'est un cliché du couple sur le point de s'embrasser sur la plage, en plein coucher de soleil, qui a été dévoilé. "OUI. Pour cette histoire rêvée... Pour nos délires partagés... Pour les épreuves à traverser... Pour nos projets à réaliser... Pour toute la vie...à tes côtés. Je t'aime", peut-on lire en légende de la publication.