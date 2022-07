Charline et Vivien (MAPR) mariés pour la 3e fois : elle ose une robe très décolletée

La vie de Charline et Vivien a changé grâce à Mariés au premier regard (M6). En 2019, les téléspectateurs ont découvert le mariage des deux candidats compatibles à 78%. Un amour qui dure toujours aujourd'hui et qui a une fois de plus été célébré, le 14 juillet 2022.

Jamais deux sans trois ! Jeudi, Charline et Vivien ont passé une journée spéciale, non pas parce que c'était la fête nationale, mais parce qu'ils se sont mariés pour la troisième fois. Pour cette cérémonie, qui s'est déroulée au Domaine de Rochemontès près de Toulouse, les parents de Victoire (1 an) ont convié leurs proches à venir faire la fête avec eux. Leurs familles étaient présentes mais aussi, leurs amis. Et parmi eux se trouvaient des anciens participants de Mariés au premier regard. Tiffany et Justin (de la saison 1 en 2016) sont venus accompagnés de leurs filles Romy (4 ans) et Zélie (2 ans). Marlène (candidate en 2019) et son conjoint Sébastien Serrano ont aussi fait le déplacement. Tout comme Florian (2017) et Steven (2019).

Tous ont partagé quelques images de cette belle union. L'occasion de découvrir que Vivien a misé sur un costume rose pale et une chemise blanche. De son côté, Charline portait une belle robe blanche avec une petite traîne, et un large décolleté à l'arrière mais aussi à l'avant. Toutefois, le devant est complété par un léger voile transparent. Côté coiffure, la jeune femme a opté pour une demi queue de cheval pour l'occasion ainsi que de belles boucles. Sur les images partagées, on peut voir les tourtereaux faire leur entrée avec l'un de leurs parents ou leur beau gâteau fleuri apporté par des hommes portant un casque de Stormtrooper, de l'univers Star Wars. Charline et Vivian n'ont également pas manqué de s'immortaliser avec leurs amis comme vous pouvez le voir dans notre diaporama. Une journée magique dont ils se souviendront toute leur vie.

Rappelons que deux ans après s'être mariés dans Mariés au premier regard, Charline et Vivien ont organisé un nouveau mariage intime, au mois de juin. Et en janvier 2022, ils avaient annoncé qu'un troisième mariage était en préparation et que tous leurs proches seraient invités.

Encore toutes nos félicitations !