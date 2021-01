Charline et Vivien (Mariés au premier regard) : Le visage de leur fille et son prénom dévoilés

C'est une nouvelle vie qui commence pour Charline et Vivien, une vie à trois. Le 18 janvier 2021, le couple qui s'est rencontré lors du tournage de Mariés au premier regard 2019 (saison 3) a accueilli son premier enfant, une petite fille qu'il vient de présenter sur Instagram.

Le 18 janvier, Vivien avait annoncé en story Instagram que sa petite fille était née. "Notre petite poupée est née cette nuit. Grande forme pour tout le monde, y compris la maman. Je vous propose de jouer sous forme de rébus pour découvrir le prénom. La réponse dans vingt-quatre heures quand nous aurons réalisé une belle photo de famille et récupéré de nos émotions", a-t-on pu lire. On a ensuite vu une image de spermatozoïdes tentant de s'introduire dans un ovule, la lettre K, une photo de maison où le toit est mis en avant, l'inscription "RRRRrrrr..." et des oeufs. Nous avions misé sur le prénom Victoire et c'était la bonne réponse !

Ce mardi 19 janvier, Charline a posté des photos en noir et blanc de sa petite princesse, seule ou avec l'un de ses parents. "Un peu de toi, un peu de moi, et nous voilà désormais trois... C'est avec émotion et tendresse que nous vous annonçons la naissance de Victoire qui nous a rejoint le 18/01/2021 à 01h46. 3Kg060 de bonheur et 48 centimètres d'amour qui nous comblent chaque jour", peut-on lire en légende de la publication.