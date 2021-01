Charline et Vivien (Mariés au premier regard) parents pour la 1e fois : leur fille est née !

Leur bonheur est palpable. Le 17 janvier 2021, Charline et Vivien ont accueilli leur premier enfant, une petite fille dont ils ont décidé de ne pas dévoiler le prénom de suite. C'est en story Instagram que le couple, révélé dans la saison 3 de Mariés au premier regard en 2019, a officiellement annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés.

"Notre petite poupée est née cette nuit. Grande forme pour tout le monde, y compris la maman. Je vous propose de jouer sous forme de rébus pour découvrir le prénom. La réponse dans vingt-quatre heures quand nous aurons réalisé une belle photo de famille et récupéré de nos émotions", peut-on lire. On peut ensuite voir une image de spermatozoïdes tentant de s'introduire dans un ovule, la lettre K, une photo de maison où le toit est mis en avant, l'inscription "RRRRrrrr..." et des oeufs. On mise sur Victoire... La réponse demain.

C'est en juillet 2020 que Charline a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux et deux mois plus tard, elle révélait avec son époux attendre une petite fille. Vivien ne cachait alors pas son grand bonheur. "Vous êtes 61% à avoir trouvé que ce n'est PAS un garçon. Congrats. Pour la petite histoire, Charline m'a toujours connu avec l'envie d'avoir un enfant. Et pourtant, il y moins de quatre ans, mon discours était bien différent. Le déclic a eu lieu lorsque j'ai rencontré, ma nièce ma filleule, ma jolie princesse Margaux... A partir de cette instant, le souhait, le désir, l'envie restèrent bien gravés dans ma tête. Il me manquait juste la personne, la femme, l'amour de ma vie, pour concevoir ce rêve...", écrivait-il.

L'année 2021 leur réserve encore beaucoup de surprises et de joyeux événements puisque Charline et Vivien ont décidé de se marier une seconde fois. En effet, après lui avoir demandé sa main sous l'eau lors d'un voyage à la Réunion, le jeune papa prévoit de s'unir à sa belle en bonne et due forme, c'est à dire entouré de tous leurs proches. Du moins, si la situation sanitaire le permet. Et, s'ils comptent conserver leurs alliances obtenues dans Mariés au premier regard, Charline va enfin pouvoir porter la robe de ses rêves. Mais avant le grand jour, attendu au courant de l'été prochain, elle devra réussir à affiner sa silhouette. "Elle est en contact avec la personne qui va lui faire sa robe. Il y a quasiment trois mois de retouches pour qu'elle soit nickel, donc il faut qu'en trois mois elle reperde quasiment tout, ce n'est pas facile. A mon avis jusqu'au dernier moment il faudra refaire des retouches, mais elle n'est pas hyper stressée car elle n'a pas pris beaucoup", nous confiait Vivien lors d'une interview. Et en effet, Charline n'a écopé que de huit petits kilos durant sa grossesse. Elle sera donc assurément la plus belle pour le jour J.



Félicitations aux jeunes parents !