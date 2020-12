Charline (Mariés au premier regard) bientôt maman : son défi de taille pour son beau mariage

Mariés au premier regard 2019 a été une expérience hors du commun pour Vivien et Charline. Grâce à cette aventure, les deux candidats compatibles à 78% se sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Mais on a l'impression qu'il n'y a que le meilleur qui arrive pour les tourtereaux qui s'apprêtent à renouveler leurs voeux et devenir parents pour la première fois.

En février 2020, à l'occasion de la diffusion d'un "Que sont-ils devenus ?", les téléspectateurs de M6 ont découvert que c'est au cours d'un voyage à La Réunion en avril que Vivien a demandé à Charline de l'épouser une nouvelle fois. Pour ce faire, il a profité d'une séance de plongée, à six mètres de profondeur, pour sortir une petite boîte dans laquelle se trouvait une bague de fiançailles, puis une pancarte sur laquelle il était inscrit "oui" et "non". La jeune femme avait bien entendu coché la première case. Puis, surprise en septembre, c'est la grossesse de Charline qu'ils annonçaient.

Ces derniers mois, ils se sont donc lancés dans les préparatifs du mariage et de l'arrivée de leur petite fille. Et ils se sont frottés à un challenge : trouver un domaine pour accueillir les invités pour le brunch. Grâce à leur appel à l'aide, ils ont reçu des propositions et devraient faire leur choix à la fin du mois comme nous l'a confié Vivien lors d'une interview exclusive. Et prochainement, c'est sa belle qui aura un challenge personnel à relever.

Comme toutes les femmes enceintes, Charline a vu son corps un peu se transformer. Même si elle n'a pris que 8 kilos à un mois du terme, elle pense déjà à sa silhouette post-grossesse car d'ici l'été prochain, elle devra enfiler sa nouvelle robe de mariée. Quand on a demandé à son mari si cela l'angoissait, il a répondu : "Elle y pense. Elle est en contact avec la personne qui va lui faire sa robe. Il y a quasiment trois mois de retouches pour qu'elle soit nickel, donc il faut qu'en trois mois elle reperde quasiment tout, ce n'est pas facile. A mon avis jusqu'au dernier moment il faudra refaire des retouches, mais elle n'est pas hyper stressée car elle n'a pas pris beaucoup. Jeudi matin, elle a eu une échographie, la seule à laquelle je n'ai pas pu assister parce que je travaillais, et elle a pris 8 kilos." L'ex-candidate de M6 ne devrait donc pas avoir trop de mal à rentrer dans sa belle tenue le Jour J.