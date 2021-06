Charline et Vivien (Mariés au premier regard) : un deuxième mariage pour les amoureux !

Cette fois-ci, les experts ne se sont pas trompés. Le taux de réussite de l'émission Mariés au premier regard est relativement bas, depuis cinq saisons, mais Charline et Vivien se sont trouvés grâce à M6. Alors que leur taux de compatibilité n'était "que" de 78% - soit l'un des plus bas de l'année 2019 -, les amoureux se sont dits "oui" devant le maire de Grans, sont restés ensemble et ont même eu un bébé en janvier dernier. Ils viennent, d'ailleurs, de passer une nouvelle étape primordiale de cette relation.

Ils se l'étaient promis dès la fin du tournage de l'émission : un nouveau mariage, moins médiatisé, viendrait concrétiser leur amour. Sur son compte Instagram, le jeune époux a effectivement annoncé qu'il avait passé la bague au doigt de Charline pour la deuxième fois. "La première fois que j'ai t'ai vue, je t'ai dit oui au premier regard. Sans même nous connaître nous nous sommes engagés l'un envers l'autre dans l'inconnu, résume Vivien. Le temps passe, puis après une année assez compliquée à cause d'un certain virus, une Victoire pointa le bout de son nez et rajouta un cyclone d'amour dans notre vie déjà bien remplie. C'est ainsi que notre deuxième mariage arriva. J'ai épousé une inconnue une première fois, j'ai épousé la femme que j'aime et la mère de mon enfant la deuxième fois..."