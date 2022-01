Charline et Vivien (Mariés au premier regard) : Le couple annonce une grande nouvelle !

En 2019, lors de la diffusion de la troisième saison de Mariés au premier regard, Vivien et Charline se sont mariés sous les yeux des téléspectateurs et sans s'être rencontrés auparavant. Les deux candidats étaient compatibles à 78%, ce qui représentait un taux suffisant selon les experts pour qu'ils tombent amoureux. Et ces derniers ne s'étaient vraisemblablement pas trompés. En effet, deux ans après leur mariage à la télé sur M6, Charline et Vivien filent toujours le parfait amour. En janvier 2021, ils ont même agrandi la famille en accueillant leur premier enfant, l'adorable petite Victoire. Et ce n'est pas tout, désormais beaucoup plus à l'aise l'un avec l'autre, le couple a décidé de s'unir une seconde fois au mois de juin dernier. Une cérémonie cette fois-ci beaucoup moins médiatisée et concrétisant davantage leur amour.

Charline et Vivien n'ont décidément pas fini de nous surprendre puisque dimanche 9 janvier 2022, le jeune papa a annoncé une grande nouvelle : un troisième mariage se prépare ! Il faut dire que tous leurs proches n'ont pas pu assister aux deux premiers. Les tourtereaux espèrent ainsi pouvoir enfin faire les choses en grand. "Un premier bisou devant 20 personnes dont 10 inconnus. Un second baiser devant 20 personnes qui font déjà partie de ta famille ou belle famille. Le 3ème, on espère aura bien lieu cet été, devant tous ceux qu'on aime et ça fait beaucoup de monde !", lit-on en légende de photos de ses premiers mariages. Mais il faudra encore se montrer patient avant d'en connaître les détails.