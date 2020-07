Maroon 5 : Le bassiste Mickey Madden arrêté pour violences conjugales

Les Maroon 5 vont probablement devoir se passer de leur bassiste. Michael "Mickey" Madden, qui occupe ce poste depuis des années – il était même là à l'époque des Kara's Flowers –, a été arrêté pour violences conjugales le samedi 27 juin 2020 dans l'après-midi, à Los Angeles. Il a été relâché quelques heures plus tard en échange d'une caution de 50 000 dollars, mais devra répondre de ses actes devant la cour, le 29 septembre prochain. Un membre de la police locale a confirmé ces informations au magazine People, sans toutefois fournir beaucoup plus de détails.

Nous sommes profondément déçus

On sait seulement que l'attaque intolérable de Mickey Madden visait une "partenaire intime". Et le musicien de 41 ans n'a pas trouvé une épaule pour pleurer auprès de ses compères de Maroon 5 – actuellement composé d'Adam Levine, de Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton et Sam Farrar. Un représentant du groupe a toutefois accepté de prendre la parole à propos de l'affaire. "Nous sommes profondément déçus par cette nouvelle, explique-t-on. Plus nous en apprenons, et plus nous attendons de voir comment ces événements vont évoluer. Pour l'instant, nous laissons à toutes les personnes concernées le temps dont elles ont besoin pour régler leurs problèmes."

Mickey Madden et la justice

Ce n'est pas la première fois que Mickey Madden doit en découdre avec les lois américaines. En janvier 2016, le bassiste originaire d'Austin, dans le Texas, avait été arrêté après avoir donné de la cocaïne à James Gubelmann – l'ex d'Ivanna Trump – à l'air libre devant un bar de Manhattan. Il avait été poursuivi pour possession de substances illicites et avait accepté un accord à base de service communautaire pour faire tomber les charges à son encontre. Pas sûr qu'il s'en sorte aussi facilement cette fois-ci...