Marthe Villalonga : Sans enfant, elle s'agace face à un journaliste, "ça ne regarde personne !"

C'est un peu comme si elle faisait partie de la famille. En plus de 56 ans de carrière, Marthe Villalonga s'est creusée une petite place dans le coeur de tous les français. Mais peu peuvent se vanter de vraiment la connaître. Sa vie privée, elle la garde sauvagement pour elle. À peine sait-on qu'elle a partagé la vie d'un homme pendant longtemps sans vivre avec lui. Une histoire qui semble aujourd'hui terminée. "Ça ne regarde personne, explique-t-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Je n'ai jamais mélangé. Je n'ai rien contre les journalistes. Mais je ne vous connais pas. C'est comme ça. Le boulot, c'est le boulot. Les choses personnelles, c'est de l'autre côté."

Personne n'a besoin de savoir pourquoi

On retient de nombreux rôles de sa filmographie, parfois vibrante, souvent hilarante. Marthe Villalonga a notamment joué la mère de Guy Bedos dans les films Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis, d'Yves Robert... alors qu'elle n'avait que deux ans de plus que lui. Poilante, et ultra crédible, la comédienne n'a pourtant pas puisé dans sa propre expérience puisqu'elle n'a jamais eu d'enfant. Mais encore une fois, elle n'en parle qu'à demi-mot. "On m'a souvent demandé pourquoi, se souvient-elle. Eh ben, ça ne s'est pas fait. Personne n'a besoin de savoir pourquoi je n'ai pas eu d'enfant. Si je n'ai pas voulu, ou au contraire. Ça regarde qui ?"

Elle se dit à la retraite. On l'a, pourtant, rarement autant vue à l'écran ! Confinée à Cannes, Marthe Villalonga est récemment apparue dans le film humoristique I Love You Coiffure, de Muriel Robin, et fera une apparition dans Le Grand Restaurant, de Pierre Palmade, le mercredi 3 février sur M6. La réouverture des salles de cinéma ne se fera pas, d'ailleurs, sans elle. Quand la culture sera à nouveau au coeur des préoccupations, la comédienne de 88 ans sera à l'affiche de quatre films. Pas mal, pour une fin d'activité...