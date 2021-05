Marvin (Secret Story) ultra bodybuildé : l'ex de Maeva Martinez choque avec sa dernière photo

Marvin Tilliere a fait une apparition inattendue sur Instagram mercredi 26 mai. L'ex-candidat sulfureux de Secret Story (2016) a décidé de partager une photo de lui prise à la salle de sport. Le jeune homme y apparaît complètement bodybuildé et les bras ultra musclés à tel point que ses veines sont apparentes, au côté de son coach, au même gabarit.

"Il y a toujours eu qu'une seule route.. la guerre contre moi même est déclarée. Une version 2.0 physique et mentale. Je t'aime mon frère @mouss_bellaha QLF a jamais", écrit-il en légende. Ce qui a tout de suite laissé penser que Marvin avait entrepris une importante métamorphose physique. Chose qui n'a pas du tout plu aux internautes. "Avec de la volonté et des stéroïdes tout est possible", "J'ai failli ne pas te reconnaître !", "Tu n'as pas abusé sur la musculation là ?", "Une tête de bébé avec un corps d'homme, le contraste", se sont moqués certains d'entre eux. Mais en fouillant un peu parmi les commentaires, on comprend vite que cette photo date en réalité d'il y a plusieurs années, bien avant que Marvin n'intègre la Maison des Secrets même. Face à ses photos plus actuelles, la différence est saisissante. Ses followers espèrent désormais qu'il ne redeviendra jamais aussi musclé.