Marwan Berreni fou amoureux de sa belle Tiphaine : baisers langoureux et déclaration d'amour

C'est au mois de juin 2020 que Marwan Berreni a officialisé sa relation avec Tiphaine, quelques semaines seulement après avoir annoncé sa rupture avec une autre actrice de Plus belle la vie, Myra Tyliann (Alison). Comme écrit plus haut, Tiphaine Schirier est une mannequin professionnelle. Elle a notamment été engagée pour certaine campagnes publicitaires de la marque américaine Von Dutch, pour faire la promotion des bijoux Monsieur Simone ou encore pour le célèbre matériel photographique de la griffe japonaise Fujifilm. Et ce n'est pas tout, Tiphaine Schirier a également monté sa propre agence créative, baptisée Art & Other Drugs agency.

Du côté de sa vie privée, la belle brune est maman d'une petite fille prénommée Noé. Le 21 décembre 2020, cette dernière a fêté ses quatre ans. La chérie de Marwan Berreni partage régulièrement des photos de sa princesse sur les réseaux sociaux. Et force est de constater que le comédien de 32 ans s'est très bien adapté à son nouveau rôle de beau-père.