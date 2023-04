Mask Singer 5 - Le Vautour démasqué, Jeff Panacloc l'a immédiatement reconnu !

Mask Singer est de retour cette année, avec une cinquième saison. Une émission toujours animée par Camille Combal, et à retrouver sur TF1. Pour cette nouvelle édition, beaucoup de nouveautés sont à prévoir, comme le Prono d'or. Un concept inédit qui permettra, à chaque émission, à l'un des quatre enquêteurs de déclencher un kabuki (un petit canon à confettis) s'il pense avoir découvert l'identité d'un candidat.

Restait à savoir si cette option allait être enclenchée ou non pour le Vautour, qui fait partie des nouveaux personnages du programme. Et bien oui, et c'est Jeff Panacloc qui s'en est chargé ! Et il a ciblé la bonne personne, comme l'a confirmé maitre Moya. Ainsi, il gagne 5 points au classement des enquêteurs. Mais quelle star se cache sous le costume du vautour ? Réponse dès maintenant, puisqu'il vient malheureusement d'être éliminé de la compétition.

Tous les indices dévoilés

- Le verbe est son exercice préféré

- Il a réussi à faire sa place au soleil

- C'est un oiseau au coeur pur

- Il volait de succès en triomphe, même s'il lui est arrivé de battre de l'aile

- Quatre nains ont été dévoilés lors de son premier magnéto

- C'est un acteur

- "Nos vies se sont déjà croisées", a-t-il dit à Michèle Bernier

- Dans son casier, on retrouve un drapeau de la France, une boite d'infirmière ainsi que du pain et du beurre.

L'avis des enquêteurs

Pour Kev Adams, c'est Stéphane Eicher qui se cachait sous ce costume. Martin Lamotte a été ciblé par Michèle Bernier. Elodie Frégé, quant elle, était "perdue" dans son enquête. Mais elle a tout de même cité Laurent Baffie, puis Stéphane de Groodt.

Il s'agit finalement de...

C'est le comédien Martin Lamotte qui se cachait sous le costume du Vautour ! Un grand bravo à Jeff Panacloc, qui a de suite trouvé son identité, mais donc aussi à Michèle Bernier, qui l'a également reconnu.