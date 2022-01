Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : Accusés d'étaler leur argent et de "se la péter", ils répliquent

C'est en 2020 que Mathieu et Alexandre ont été révélés au grand public, dans L'amour est dans le pré. L'éleveur de taureaux, qui avait 44 ans au moment du tournage, espérait rencontrer l'homme de sa vie. C'est désormais chose faite et depuis l'officialisation de leur idylle, les mariés n'hésitent pas à partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Une visibilité qui peut entraîner des critiques sur les réseaux sociaux.

Depuis qu'ils sont connus, Mathieu et Alexandre doivent en effet faire parfois face à des messages plus ou moins virulents. Ce mercredi 5 janvier 2022, les amoureux en ont d'ailleurs dévoilé un. "Bon je ne veux pas dire mais nous, on adorait votre simplicité. Là, vous vous exposez au soleil, en mode 'grâce à la notoriété on gagne du fric, on se la pète'. Vous avez peut-être été sponsorisés, mais arrêtez. Partir aux Antilles plus de deux semaines coûte une blinde. Et sans l'émission, tu n'aurais pas pu. Vous n'êtes pas vous-mêmes", peut-on lire. Agacé, Mathieu a tenu à répondre à cette personne : "On n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens jugent, critiquent et jalousent tout le temps les autres... Et même si on était plein de thune, ce qui n'est pas le cas malheureusement, qu'est-ce que ça ferait ? Qu'est-ce que ça changerait à nos engagement pour nos bonnes causes ? Aimons-nous avec nos différences bordel."

Un autre message tout aussi sympathique a été partagé en story. Cette fois, il contenait des propos homophobes. Des attaques que Mathieu et Alexandre ont déjà reçues auparavant. Mais pas de quoi les démonter. "Que fais-tu sur notre compte à nous lire si quelque chose te titille ? Mon pauvre... Aimons-nous", peut-on lire en guise de réponse.

Rien ne semble pouvoir atteindre les anciens participants de L'amour est dans le pré qui continueront à dévoiler leurs aventures, parmi lesquelles leur combat pour devenir papas. A l'instar de Christophe Beaugrand et son époux Ghislain Gerin par exemple, ils espèrent pouvoir recourir à la GPA (gestation pour autrui) afin d'accueillir un voir même deux enfants. "On va commencer toutes les démarches au printemps. On a déjà contacté les médecins et la clinique avant d'enchaîner avec les différentes visites médicales. Et puis, on n'est pas encore décidé sur le pays. L'Ukraine est une facilité économique tandis que les États-Unis sont une garantie juridique. On visualise les deux et on prendra notre décision pendant l'hiver", avait expliqué Mathieu lors d'une interview pour Gala en octobre 2021.