Mathilda May : Choc cérébral, coma... ce tournage où elle a frôlé la mort

Dimanche 19 janvier 2020, l'actrice Mathilda May était invitée de l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie présentée par Isabelle Morizet. Elle est revenue sur des moments marquants de sa carrière, notamment le tournage d'un film en particulier : Cerro Torre, le cri de la roche de Werner Herzog.

La comédienne de 54 ans a évoqué ce tournage en Patagonie, "dans une zone assez dangereuse, où les gens ne vivent pas". Une volonté du réalisateur allemand... "Werner Herzog utilise les films comme un prétexte pour aller dans des endroits où personne ne va. C'est un vrai aventurier mais un aventurier sincère et authentique", a-t-elle confié. Problème : cette aventure a failli lui coûter la vie !

Mathilda May a ainsi raconté avoir affronté des conditions climatiques très dures avec des vents qui "étaient d'une violence inouïe". À tel point que lors d'une journée de tournage, elle a été victime d'un grave accident causé par un plan B un peu boiteux. "Ce jour-là, pour éviter de prendre l'hélicoptère pour redescendre d'un glacier, ce qui aurait été trop dangereux, j'ai choisi de rentrer à cheval. La selle s'est retournée et je suis tombée sur la tête. J'ai eu un choc cérébral et je suis restée longtemps dans le coma, je ne sais pas exactement combien de temps", a détaillé la star. Finalement, elle sera bel et bien évacuée par hélicoptère. "J'ai passé presque tout le temps du tournage à l'hôpital !", a-t-elle ajouté, clamant cependant qu'il s'agissait pour elle "d'une expérience incroyable".

Le film, qui mettait en vedette l'acteur Vittorio Mezzogiorno dans le rôle de Roccia, avait été nommé pour le Lion d'or lors du Festival de Venise, en 1991.