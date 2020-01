Matt Lauer : Divorcé après le scandale, le journaliste a retrouvé l'amour

La vague de dénonciation de harcèlement et d'agressions sexuelles a touché de nombreuses célébrités. Matt Lauer en a fait partie. Deux ans après le scandale qui l'a touché, le présentateur télé tout juste divorcé a déjà retrouvé l'amour !

L'info est signée Page Six ! Le site américain révèle que Matt Lauer est en couple avec Shamin Abas, une pointure en marketing et business development de luxe. Shamin Abas, 50 ans, a créé sa propre agence et travaille avec de prestigieux clients.

Selon Page Six, Matt Lauer et Shamin Abas ont passé du temps ensemble aux Hamptons, dans l'État de New York, après la finalisation du divorce de l'ex-présentateur de l'émission Today (diffusée sur NBC).