Harvey Weinstein : Nouvelle assignation en justice pour agression sexuelle

Nouvelle plainte contre Harvey Weinstein. Kaja Sokola, un ancien mannequin, affirme avoir été sexuellement agressée par le producteur quand elle avait 16 ans, en 2002. Elle l'a assigné en justice ce jeudi.

La Polonaise venait d'arriver à New York au moment des faits. Elle rêvait alors d'une carrière internationale. La jeune femme aurait été présentée à Weinstein lors d'une soirée, et il l'aurait invitée quelques jours plus tard à déjeuner. L'assignation relate qu'il l'aurait finalement amenée chez lui, où il l'aurait "terrorisée et abusée sexuellement". Selon Kaja Sokola, il lui aurait touché la poitrine et le vagin avant de lui ordonner de toucher son pénis. Alors qu'elle essayait de s'enfuir, Harvey Weinstein a bloqué la porte et se serait masturbé devant elle.

En 2018, elle s'était associée de manière anonyme à une plainte collective contre le producteur. Mais au vu des derniers rebondissements de l'affaire [les avocats des plaignantes ont accepté un accord financier à hauteur de 25 millions de dollars, NDLR], elle a décidé de déposer une plainte en son nom propre. Elle assigne également son frère Bob, qui dirigeait avec lui à l'époque le studio Miramax, et la Walt Disney Company, alors propriétaire du studio, pour agression sexuelle sur mineure.

Kaja Sokola est retournée en Pologne après cette affaire. À 33 ans, elle est aujourd'hui psychologue. Elle a déclaré, par le biais de son avocat Douglas Wigdor, qu'elle vivait "le traumatisme de son agression tous les jours". Le procès au pénal d'Harvey Weinstein pour agressions sexuelles débutera le 6 janvier 2020.