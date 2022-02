Matt Leblanc célibataire : c'est fini avec sa jeune compagne, Aurora Mulligan !

La Saint-Valentin n'a pas été romantique pour tout le monde, le 14 février 2022. Matt Leblanc, qui était en couple avec la productrice TV Aurora Mulligan depuis plus de 5 ans, aurait en tout cas passé la fête des amoureux en solo cette année. C'est ce qu'affirment plusieurs témoins au journal The Sun, décrivant la rupture des deux tourtereaux comme ayant été "très nette" mais "encore à vif".

Matt Leblanc et Aurora Mulligan s'étaient rencontrés en 2016 sur le tournage de l'émission britannique automobile Top Gear. Ils avaient officialisé leur romance l'année suivante, sur le red carpet du New York film festival, mais se montraient depuis plutôt discrets. C'est finalement la distance entre les Etats-Unis et l'Angleterre qui aurait eu raison de leurs sentiments.

Ca a été compliqué pour eux

"Leur relation est arrivée en fin de course, explique une source du Sun. C'est complètement terminé. C'est vraiment dommage et Matt le vit très mal, comme n'importe qui d'autre. Ils étaient tombés amoureux sur le plateau de Top Gear et, bien qu'ils aient une grande différence d'âge [il a 54 ans, elle en a 36, NDLR.], ils s'entendaient vraiment bien. Mais quand il a annoncé qu'il quittait l'émission et qu'il avait accepté un autre job, ça a été compliqué pour eux. Il vit à Los Angeles et voyage énormément alors qu'Aurora travaille en Angleterre."

Il y a quelques jours, plusieurs personnes ont repéré Matt Leblanc du côté de Sherman Oaks, à Los Angeles, dans un certain état de tristesse. Le comédien, qui a incarné le plus grand séducteur de l'univers dans les dix saisons de Friends, s'y connaît pourtant en ruptures. Papa d'une fille de 18 ans baptisée Marina Pearl, fruit de son mariage avec Melissa McKnight - de 2002 à 2006 -, il avait partagé la vie de l'actrice Andrea Anders, sa partenaire dans la série Joey, pendant plus de huit ans avant de rencontrer Aurora...