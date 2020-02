Matt LeBlanc (Friends) "papa gâteau" : rares confidences sur sa fille

Matt LeBlanc revient sur nos écrans de télévision, et ce n'est pas pour une énième rediffusion de Friends ou de Top Gear. L'inoubliable Joey revient avec un rôle jusqu'alors inédit pour lui : celui d'un père de famille un peu dépassé par ses trois enfants, dans la série Papa a un plan, diffusée sur Gulli depuis le 9 janvier dernier. C'est pour en faire la promotion que l'acteur américain de 52 ans s'est confié au Parisien, le 9 février 2020.

L'occasion rêvée pour Matt LeBlanc d'évoquer sa fille, prénommée Marina Pearl, issue de son mariage passé avec Melissa McKnight. "Je suis un papa gâteau. J'essaie d'être autoritaire, mais quand ma fille, qui fête ses 16 ans ce week-end (le 8 février 2020, NDLR) me fait ses yeux de cocker et que je lui cède tout, c'est une catastrophe", explique-t-il.

Impossible toutefois d'échapper au sujet de Friends pour Matt LeBlanc, qui se réjouit que la série gagne en popularité année après année. "Les services de streaming, notamment, permettent d'avoir une audience toujours plus large. Chaque année, une nouvelle génération découvre Friends et la série reste pertinente. Parce qu'on parlait de sujets universels : mariage, divorce, trahison, famille... De toute ma carrière, Friends est ce dont je suis le plus fier", explique Matt LeBlanc. Certains internautes chafouins ont cependant récemment mis en avant des répliques ou situations qui poseraient aujourd'hui problème sur des sujets comme l'homophobie, le racisme ou le manque de diversité. Un sujet que David Schwimmer (Ross) avait abordé pour la première fois en janvier dernier

Nos confrères du Parisien évoquent d'ailleurs cette fameuse réunion , qui d'après Deadline devrait avoir lieu en mai prochain sur HBO Max. Un épisode spécial, ou émission spéciale, d'une heure avec les six acteurs principaux aurait été dealée, avec un cachet estimé à 3 millions de dollars pour chacun d'entre eux. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer, personne ne le sait. On en parle régulièrement mais on n'arrive jamais à se décider sur la forme que ça prendrait... Le dossier reste ouvert, on verra ce qui se fera ou pas", a tempéré Matt LeBlanc au quotidien.